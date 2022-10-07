Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла 7 октября

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 15 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в пятницу, 7 октября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 13 до 15 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до +6 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 11 до 16 градусов тепла в дневное время суток и от +3 до +8 — в ночное.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Накануне, 6 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал наступление «золотой осени» в столице в четверг, продлится такая погода три дня. В указанный период ожидается прекращение дождей, а температурный фон установится на уровне +13...+15 градусов.