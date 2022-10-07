Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла 7 октября
Мир
В США заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину
Мир
США ликвидировали одного из лидеров ИГ
Мир
Премьер Венгрии призвал изменить ошибочную санкционную политику Европы
Экономика
Суды признали банкротами более 194 тыс. россиян
Мир
Двоих приплывших на лодке россиян задержали на Аляске
Мир
Меркель отвергла возможность достичь прочного мира в Европе без России
Экономика
Банки из топ-10 придут в новые российские регионы в течение года
Наука
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС
Мир
Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применить ядерное оружие
Мир
Эрдоган сообщил о вывозе более 6 млн т продовольствия из портов Украины
Сюжет:

Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла 7 октября

Гидрометцентр РФ: переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидают жителей Московского региона 7 октября
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 15 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в пятницу, 7 октября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

Днем в Москве температура воздуха составит от 13 до 15 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до +6 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 11 до 16 градусов тепла в дневное время суток и от +3 до +8 — в ночное.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Накануне, 6 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал наступление «золотой осени» в столице в четверг, продлится такая погода три дня. В указанный период ожидается прекращение дождей, а температурный фон установится на уровне +13...+15 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022