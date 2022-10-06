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Вильфанд рассказал о сроках наступления «золотой осени» в Москве

Метеоролог Вильфанд: в четверг начинается период, который можно назвать золотой осенью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Так называемая «Золотая осень» наступит в Москве в четверг, 6 октября, и продлится три дня. Дожди прекратятся, а температура воздуха будет держаться в районе +13...+15 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Москве дожди прекращаются. Завтра преимущественно без осадков. Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются. В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от +13 до +15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца. Очень хороший период, именно в эти три дня», — сказал он.

Метеоролог отметил, что очередное понижение температуры в Москве стоит ждать уже в понедельник, 10 октября. В первый день следующей недели будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Ранее в этот день синоптик Александр Колесов сообщил о первом в сезоне небольшом наводнении в Санкт-Петербурге. По словам специалиста, на погоду в городе будут влиять атлантические циклоны.

3 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о том, что на текущей неделе характер погоды в центре европейской части России можно разделить на два отрезка: первый придется на начало недели и он обещает быть дождливым, а вторая половина недели будет более комфортной по температуре.

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