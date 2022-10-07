Синоптик рассказала о комфортной и теплой погоде в Москве в выходные

В предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная и довольно теплая погода, однако во второй половине воскресенья возможны дожди. Об этом 7 октября «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Предстоящие двое-трое суток в столичном регионе будет антициклон. Атмосферное давление будет довольно высокое, в пятницу погода без существенных осадков, довольно теплая, дневная температура +13...+15», — сообщила синоптик.

По ее словам, в субботу, 8 октября, атмосферное давление также будет высоким — около 752 мм ртутного столба. Температура в ночные часы в Москве будет +6...+8, а днем за счет солнечного прогрева +16...+18. Осадков в этот день не ожидается, уточнила Позднякова.

«В воскресенье во второй половине дня скажется влияние барической ложбины с севера, она разобьет этот антициклон как бы на два ядра, и местами пойдет кратковременный дождь. Ночь будет довольно теплой, поскольку будет облачно, +7...+9 в Москве, по области +4...9. Дневная температура за счет того, что во второй половине дня будет дождь, составит +12...+14 в Москве, по области +10...+15 градусов», — рассказала специалист.

Она отметила, что температура воздуха в выходные дни будет на три-четыре градуса выше климатической нормы. Однако в начале следующей недели температура понизится и приблизится к нормальным показателям: +8...+13 днем и +3...+8 ночью.

«Нужно воспользоваться погодой, которая у нас ожидается в субботу и в первую половину воскресенья, она будет довольно комфортной для отдыха на природе, на дачных участках, в лесу. Можно собирать грибы, в общем, очень комфортная погода», — резюмировала Позднякова.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о наступлении в Москве периода под названием «золотая осень». По его словам, такая погода продлится в столичном регионе три дня — температура воздуха будет держаться в районе +13...+15 градусов.

Метеоролог отметил, что очередное понижение температуры в Москве стоит ждать уже в понедельник, 10 октября. В первый день следующей недели будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.