Росприроднадзор сообщил о превышении показателей загрязнения в Воронежском водохранилище

Центрально-Черноземному межрегиональному управлению Росприроднадзора стало известно о сбросе сточных вод в Воронежское водохранилище у набережной Массалитинова. Об этом в четверг, 6 октября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в сообщении, в пробах воды зафиксировали превышение показателей загрязняющих веществ почти в 70 раз. Нарушения в том числе выявлены по иону амония.

Уведомление о нарушении Росприроднадзор направил в городскую мэрию.

«Мы продолжим следить за ситуацией, будем и впредь привлекать виновных к ответственности», — заявил глава управления Алексей Карякин.

В конце августа в Волгограде природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения акватории Волги нефтепродуктами. Источником загрязнения стали два затонувших зимой судна.