Росприроднадзор сообщил о превышении показателей загрязнения в Воронежском водохранилище
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- Росприроднадзор сообщил о превышении показателей загрязнения в Воронежском водохранилище
Центрально-Черноземному межрегиональному управлению Росприроднадзора стало известно о сбросе сточных вод в Воронежское водохранилище у набережной Массалитинова. Об этом в четверг, 6 октября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство.
Как отмечается в сообщении, в пробах воды зафиксировали превышение показателей загрязняющих веществ почти в 70 раз. Нарушения в том числе выявлены по иону амония.
Уведомление о нарушении Росприроднадзор направил в городскую мэрию.
«Мы продолжим следить за ситуацией, будем и впредь привлекать виновных к ответственности», — заявил глава управления Алексей Карякин.
В конце августа в Волгограде природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения акватории Волги нефтепродуктами. Источником загрязнения стали два затонувших зимой судна.