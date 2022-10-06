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Девушка нападающего «Балтики» Гогричиани обвинила футболиста в избиении

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Фото: vk.com/ФК «Балтика» Калининградская область
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Бывшая девушка 22-летнего нападающего команды «Балтика» Гочи Гогричиани сообщила «Известиям» 6 октября, что спортсмен неоднократно ее избивал. По словам Кристины Куддус, она долгое время молчала и не говорила никому об агрессии со стороны бойфренда, пока он не перешел все границы и не сломал ей нос.

«Я сама не ожидала, что до такого дойдет. Это не в первый раз, когда распускаются руки. Но раньше я жалела, не вызывала полицию, понимала, что это футболист. Но это перешло все границы. Я приехала после операции, а человек меня бьет», — рассказала Куддус.

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В социальных сетях она опубликовала снимки с наложенным на нос пластырем и следами крови на лице. По ее словам, в момент инцидента футболист был трезв, а причины нападения ей не понятны.

«Он никаких комментариев не делает. Он просто лупит. Он мне разбил полностью телефон. Я начала снимать, чтобы были доказательства. Потом я кое-как уехала в Москву из Калининграда. Когда в первый раз он мне разбил нос, мне сказали срочно ехать в Москву на поезде, как можно скорее оказаться в клинике», — заявила она.

Руководство «Балтики» уже в курсе инцидента, и порекомендовало дождаться расследования, так как «есть разные версии событий».

«В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», — цитирует сообщение клуба «Спорт-Экспресс».

12 июня сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу избил мужчину, который приставал к его подруге. Камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как мужчина мешал девушке пройти в подъезд, толкая ее. В этот момент оттуда вышел спортсмен и нанес обидчику подруги два удара, а затем бросил его на асфальт.

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