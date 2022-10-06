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Подмосковный тяжелоатлет установил новый мировой рекорд по буксировке электросостава

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Фото: mst.mosreg.ru
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Спортсмен из подмосковного города Люберцы Сергей Агаджанян установил новый мировой рекорд, отбуксировав электроподвижной состав весом 134 т на 30,6 м. Об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья сообщила в четверг, 6 октября.

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Новый мировой рекорд в силовом экстриме атлет богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Агаджанян поставил ночью 6 октября на станции метро «Пролетарская» в Нижнем Новгороде.

«Подмосковный спортсмен впервые в истории отбуксировал электроподвижной состав весом 134 тонны на 30,6 м за одну минуту 49 секунд. Во время буксировки электроподвижного состава экстремал усложнил свою задачу и по ходу движения надул до разрыва четыре медицинские грелки», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Выполнение трюка проходило без использования специальных приспособлений — лестницы и каната.

30 сентября в Алапаевске Свердловской области 12-летняя школьница Виталина Демина установила мировой рекорд в поднятии гири. Она подняла гирю весом 6 кг 1111 раз. Достижение опубликовано на сайте Международной книги рекордов InterRecord.

Ранее, 25 сентября, кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге обновил свой мировой рекорд на марафоне в Берлине. 37-летний спортсмен завершил марафон за два часа одну минуту и девять секунд, побив свой рекорд 2018 года на 30 секунд, передает RT.

Кипчоге является двукратным олимпийским чемпионом в марафоне в 2016 и 2020 годах, а также чемпионом мира 2003 года на дистанции 5000 м.

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