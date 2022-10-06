Убивший более 30 человек в Таиланде экс-полицейский покончил с собой
Застреливший более 30 человек в детском центре в Таиланде экс-полицейский покончил с собой. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает издание Thairath.
В материале говорится, что после нападения на детский центр мужчина вернулся на пикапе Vigo в свой дом, застрелил жену и ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством.
Отмечается, что преступник, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.
По данным агентства Reuters, число погибших при стрельбе в детском центре выросло до 34, среди них 22 ребенка. Известно также, что мужчина застрелил нескольких сотрудников детского сада.
По предварительной информации, злоумышленник ранее был уволен со службы по причинам, связанным с наркотиками.
О том, что более 30 человек погибли при нападении на детский центр в Таиланде стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху.