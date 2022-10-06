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Названы траты США на закон о «российской демократии»

Американцы потратили $1 млрд на «агентов перемен» в рамках Russian Democracy Act
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Соединенные Штаты направили по меньшей мере $1 млрд на «агентов перемен» в РФ только по закону «О демократии в России». Об этом в подкасте «Известий» рассказал американист, профессор права Высшей школы экономики Александр Домрин.

Закон «О демократии в России» (Russian democracy act) был принят в США в 2002 году. С точки зрения права этот документ вызывает вопрос: насколько легитимно принятие такого рода закона в одной стране в отношении демократии в другой стране, отметил юрист.

«По этому закону каждый год «агентам перемен» (активистам, которые пропагандируют «демократические ценности». Ред.) из американского посольства, в частности, через Агентство международного развития (USAID) выделяют $50 млн. И это только по этому закону», сказал Александр Домрин.

С учетом того, что документ был принят 20 лет назад, только по нему на эти цели был выделен $1 млрд, подчеркнул он.

Ранее «Известия» сообщали, что российская образовательная платформа «Теплица социальных технологий» ведет идеологическую работу под видом онлайн-обучения. По данным источника, она получает на эти цели средства из-за рубежа.

Одним из якорных источников финансирования западных фондов и НКО по всему миру, в том числе в России, является Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development, коротко — USAID). Структура была создана в 1961 году, официально ее цель — оказание невоенной экономической помощи другим странам. В России офис агентства был закрыт в 2012 году, после того как Москва уличила его во вмешательстве во внутренние дела страны.

Как западные структуры проникали во власть и общество до развала Советского Союза, сколько тратили на «мягкую силу» тогда и сейчас, а также чем чревато подобное влияние извне, читайте в нашем специальном проекте «Фондовый рынок».

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