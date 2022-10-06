На Чукотке из-за снежного циклона отменили занятия в школах

Из-за мощного снежного циклона на Чукотке отменили занятия в школах и организациях дополнительного образования. Об этом в четверг, 6 октября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Копин.

Он отметил, что, согласно информации УГМС, на востоке округа возможны порывы ветра до 30 м/с, «при этом непогода сопровождается сильным дождем и местами снегопадом», пишет RT.

Кроме того, были отложены некоторые авиарейсы, они будут выполнены после улучшения погодных условий.

Копин призвал граждан быть осторожными на дорогах, не отпускать детей на улицу и остерегаться хрупких и плохо закрепленных конструкций. По прогнозу, шторм продлится до конца дня, отмечает REGNUM. Он добавил, что МЧС и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

5 октября синоптики спрогнозировали недельный снегопад в Челябинской области. Стабильная минусовая температура установится в Челябинске к 20 октября. В течение недели дневные температуры составят до –5 градусов, а ночные — до –7 градусов. В течение этого периода будет идти снег.

30 сентября 17 населенных пунктов в Иркутской области остались без света из-за сильного снегопада в результате обрыва ЛЭП. Больше всего пострадал Тайшетский район, пишет НСН. Ремонтные бригады были переведены на усиленный режим работы.

28 сентября первый снег выпал в Новосибирске. Многие жители пожаловались, что промочили ноги, выйдя из дома в неподходящей обуви, сообщает телеканал «360».