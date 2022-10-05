Недельный снегопад прогнозируют в Челябинской области

В октябре в Челябинской области будут снегопады, которые продлятся в течение недели. Об этом предупредили местные синоптики.

Стабильная минусовая температура установится в Челябинске к 20 октября. В течение недели дневные температуры составят до -5 градусов, а ночные — до -7 градусов. В течение этого периода будет идти снег, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на метеослужбу «Гисметео».

Обильные осадки придут в регион к 15 октября. До этого дня сохранится относительно тепла погода: днем столбики термометров будут подниматься до +15 градусов, а ночью — опускаться ниже -1 градуса.

Первый снег в Челябинской области выпал 26 сентября.