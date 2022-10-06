Дуров предупредил о доступе хакеров к телефонам из-за уязвимости WhatsApp

Хакеры могут получить доступ ко всему содержимому в телефоне из-за уязвимости мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом в четверг, 6 октября, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, о которой сообщил сам WhatsApp на прошлой неделе», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, для того чтобы хакер получил доступ к телефону, ему достаточно будет отправить вредоносное видео или начать видеозвонок в WhatsApp. При этом даже обновление мессенджера до последней версии может не решить проблему.

Он отметил, что WhatsApp сталкивался с проблемой безопасности в 2018 году, затем в 2019 и 2020 годах, а до 2016 года в WhatsAppp вообще отсутствовало шифрование данных.

«Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки», — заключил Дуров.

13 марта директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов заявил, что самыми безопасными мессенджерами можно считать те, которые работают с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к интернету. По его словам, наиболее безопасными вариантами являются FireChat, Bridgefy и Serval Mesh, не подключающиеся ни к интернету, ни к другим телекоммуникационным сервисам операторов.

В сентябре прошлого года WhatsApp сообщил, что исправил уязвимость системы безопасности в функции фильтрации изображений. Из-за этого недостатка злоумышленник мог воспользоваться уязвимостью и получить доступ к конфиденциальной информации из памяти приложения.