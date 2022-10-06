Превышение свинца и цинка нашли в почве бывшего завода в Бийске

В Бийске на территории бывшего лакокрасочного завода в почве оказалось превышение содержания свинца и цинка. Лабораторные исследования провели Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

Содержание цинка в образце почвы, отобранном в южной части территории, превышает норматив в 50,5 раз. Показатель содержания свинца в почве северной части завышен в 45,8 раза.

Altapress.ru пишет, что местные жители не раз рассказывали о том, что видели в районе бывшего завода многочисленные бочки и емкости с неизвестным веществом.

5 октября сообщалось, что в здании реактора неработающей немецкой атомной электростанции (АЭС) «Брунсбюттель» произошла утечка. Инцидент произошел в одноименном городе на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Компания-оператор Vattenfall обнаружила небольшой участок загрязнения радиоактивными веществами недалеко от места утечки.