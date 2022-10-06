Депутат ГД предложил отбирать брошенные автомобили уехавших россиян

Нужно внести в законодательство изменения, с помощью которых по истечении определенного срока можно будет изымать автомобили у граждан, которые уехали из России и бросили свои транспортные средства на границе. С такой инициативой в четверг, 6 октября, выступил депутат Государственной думы Олег Морозов.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — цитирует его «РИА Новости».

Также парламентарий предложил «указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства».

Морозов считает, что такая мера может быть разработана правительством.

4 октября сообщалось об очередях выезжающих из России людей на границе в Псковской области. Там были усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты и обеспечены санитарные условия, отмечался «очень большой наплыв людей».

По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехали «порядка 98 тыс. россиян». При этом выехали из республики 64 234 россиянина.

29 сентября в Сети появились кадры с митингующими гражданами Грузии, которые требуют русских покинуть страну. Акция прошла в центре Тбилиси. В стране значительно возросла русофобия в связи с резким увеличением числа граждан РФ.

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией подлежащим мобилизации гражданам России вручают повестки.

В этот же день сообщалось, что в ближайшее время в Северной Осетии на границе с Грузией на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт военкомата.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Российский лидер указал на необходимость данной меры для защиты родины, суверенитета России, территориальной целостности и обеспечения безопасности россиян.