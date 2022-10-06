Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Спорт
Боксер Котлобай назвал возможность выступать под флагом РФ мощным стимулом
Политика
Посол Антонов заверил в готовности РФ защищать Крым и новые территории
Мир
КНДР назвала причиной ракетных пусков учения США и Южной Кореи
Культура
На фестивале «Евразийский мост» наградили фильм с участием дочери Сергея Бодрова
Мир
Посол РФ в Бразилии заявил о давлении на страну со стороны США по вопросу санкций
Экономика
Аналитики предположили рост цен на нефть после решения ОПЕК+
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Экономика
Продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза
Экономика
Число попыток незаконно вывезти деньги из страны выросли на 93%
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 12 градусов тепла 6 октября

Ученые объяснили новаторскую суть получившей нобелевку клик-химии

0
Фото: REUTERS/Philip Davali/Ritzau Scanpix
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нобелевская премия по химии 2022 года присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул — клик-химию. Как рассказали «Известиям» российские ученые, награду можно назвать ожидаемой, так как открытие такого типа реакций позволило существенно удешевить производство лекарств, а также упростить и ускорить биомедицинские исследования.

Фотон на память: за что дали Нобеля по физике
Эксперименты ученых позволили создать новый тип мощнейших вычислительных машин

Клик-химия буквально совершила переворот в мире создания новых органических соединений и значительно упростила работу над новыми препаратами, полимерами и другими субстанциями

Сейчас она применяется не только для создания новых фармацевтических субстанций, но и в генетике, когда некоторые «сломанные» участки ДНК пытаются заменить на другие, функционирующие нормально. Также это направление используют для синтеза наночастиц.

«Таким способом можно получать лекарства, проводить исследование биологических молекул, создавать новые полимерные материалы», — рассказал научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева, первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Если говорить о конкретных применениях, то больше всего от внедрения клик-химии выиграла именно фармацевтика.

Традиционные подходы к синтезу молекул определенной формы очень дорогостоящие и медленные. При этом современный фармацевтический бизнес подразумевает, что стоимость самого вещества, которое будет таблеткой, не должна превышать 1% от общей стоимости.

«Потому что должен окупаться весь цикл разработок, все исследования, доклинические и клинические испытания, и сумма в конечном счете превышает миллиарды долларов. Поэтому если вещество производить сложно и его мало, то стоимость лекарства на рынке будет запредельно высокой. Так, в США препарат от гепатита С сразу после выхода на рынок стоил около $200 тыс., — пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Клик души: за что дали нобелевку по химии в этом году»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022