Ученые объяснили новаторскую суть получившей нобелевку клик-химии

Нобелевская премия по химии 2022 года присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул — клик-химию. Как рассказали «Известиям» российские ученые, награду можно назвать ожидаемой, так как открытие такого типа реакций позволило существенно удешевить производство лекарств, а также упростить и ускорить биомедицинские исследования.

Клик-химия буквально совершила переворот в мире создания новых органических соединений и значительно упростила работу над новыми препаратами, полимерами и другими субстанциями

Сейчас она применяется не только для создания новых фармацевтических субстанций, но и в генетике, когда некоторые «сломанные» участки ДНК пытаются заменить на другие, функционирующие нормально. Также это направление используют для синтеза наночастиц.

«Таким способом можно получать лекарства, проводить исследование биологических молекул, создавать новые полимерные материалы», — рассказал научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева, первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Если говорить о конкретных применениях, то больше всего от внедрения клик-химии выиграла именно фармацевтика.

Традиционные подходы к синтезу молекул определенной формы очень дорогостоящие и медленные. При этом современный фармацевтический бизнес подразумевает, что стоимость самого вещества, которое будет таблеткой, не должна превышать 1% от общей стоимости.

«Потому что должен окупаться весь цикл разработок, все исследования, доклинические и клинические испытания, и сумма в конечном счете превышает миллиарды долларов. Поэтому если вещество производить сложно и его мало, то стоимость лекарства на рынке будет запредельно высокой. Так, в США препарат от гепатита С сразу после выхода на рынок стоил около $200 тыс., — пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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