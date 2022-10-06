Российские боксеры не смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов ко всем своим соревнованиям с использованием флага и гимна. Однако спортсмены не смогу принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Почему Олимпиада стоит особняком и последуют ли примеру IBA другие международные федерации — в материале «Известий».

Отмечается, что это прорыв в условиях санкций и позиции Международного олимпийского комитета (МОК), который еще в феврале рекомендовал всем федерациям отстранить Россию от международных турниров.

Первым большим стартом для российских боксеров станет чемпионат мира – 2023 в Ташкенте. Исключением — Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Пока же крупные федерации большинства других видов спорта запрещают российским и белорусским спортсменам выступать в своих турнирах. За исключением разве что теннисистов, шахматистов и самбистов. Они соревнуются под нейтральным флагом.

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