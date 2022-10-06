Эксперты выявили схемы мошенников по обману россиян при доставке еды

Эксперты компании по информационной безопасности Group-IB в сентябре выявили 100 фейковых сайтов популярных сетей быстрого питания, где любителям фастфуда предлагалось получить пиццу со скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, превышающие стоимость заказов. «Известия» выяснили подробности новой схемы и рассказали, как не стать жертвой мошенников.

Как сообщили в Group-IB, на некоторых из фейковых сайтов популярных сетей быстрого питания под предлогом участия в акции «Дарим пиццу за 1 рубль» желающих отведать «Четыре сыра» или «Пепперони» просили ответить на несложные вопросы, а потом ввести данные банковской карты и заплатить один рубль. Но в результате со счета жертвы списывались 899 рублей якобы за подписку на сторонние сервисы, а данные банковской карты «утекали».

Кроме того, обещанный мошенниками «призовой фонд» составлял якобы 100 тыс. пицц. Поддельные сайты распространялись по методу «писем счастья» — для получения награды участнику опроса нужно было через мессенджер поделиться ссылкой с 20 знакомыми. Такой способ помогал мошенникам ослабить бдительность потенциальных жертв.



«По нашим оценкам, количество случаев подобного онлайн-мошенничества только в первом полугодии выросло на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — поделились эксперты.

Столь большой интерес к мошенничеству с едой объясняется «игрой на потребностях людей», а доставка еды — это популярный и востребованный сервис.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пицца счастья: как мошенники обманывают россиян при доставке еды»