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Продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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С июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов. Это следует из материалов «М.Видео-Эльдорадо», с которыми ознакомились «Известия».

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О том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group. По предварительной оценке ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, в III квартале 2022 года в России было продано 6,5 млн смартфонов.

В июле-сентябре продажи смартфонов в «Ситилинке» в штуках выросли почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом, рассказал «Известиям» руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов ритейлера Павел Работенко.

Динамика продаж смартфонов в III квартале противоположна тому, что происходило в апреле-июне, отметили участники рынка. Тогда реализация этих гаджетов в РФ в сравнении с I кварталом снизилась примерно на треть, отметил сотрудник одного из ритейлеров.

В то же время, продажи смартфонов в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 20-25% — это связано с частичным или полным уходом с российского рынка глобальных вендоров, отметил руководитель направления «Телеком» компании diHouse Андрей Малютин.

Продавцы электроники считают, что возобновлению роста продаж смартфонов способствовало восстановление ассортимента гаджетов, снижение цен на них и появление на прилавках новинок, в частности, iPhone 14. В конце лета рынок поддержали закупки гаджетов в преддверии школьного сезона, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Приподнять трубку: продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза»

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