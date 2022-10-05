Свыше 4,5 тыс. новых пикапов приобрели в России за январь-август 2022 года

Объем рынка новых пикапов в России составил за восемь месяцев текущего года 4511 единиц. В годовом сравнении продажи легких грузовиков сократились на 29%. В 2021 году было приобретено 6341 пикапов. Об этом 5 октября сообщило агентство «Автостат Инфо».

По подсчетам специалистов, продажи пикапов-иномарок составили большую часть от общего объема — 3267 единиц, тогда как российские пикапы составили всего 1244 штуки.

Специалисты отметили, что весь объем обеспечила единственная российская модель, УАЗ Pickup. Именно она вышла в топ рейтинга продаж на рынке новых пикапов по итогам января-августа 2022 года в России.

В годовом сравнении объем реализации УАЗ Pickup упал на 35% по отношению к показателям 2021 года. Второе место в рейтинге рынка новых пикапов за восемь месяцев 2022 года заняла модель Toyota Hilux, показавшая продажи на уровне 1014 единиц, что оказалось на 34,5% меньше прошлогоднего результата — 1548 единиц.

Пикап Mitsubishi L200 занял третье место в рейтинге. Машина показала спад продаж в 46% за отчетный период (с 1296 до 700).

В топ-5 за январь-август текущего года вошли китайский JAC T6 и американский RAM. В годовом сравнении продажи пикапов JAC T6 выросли на 28%, с 301 до 385 ед., а продажи легких грузовиков RAM возросли на 65%, с 232 до 382 ед.

4 октября стало известно, что компания Great Wall изменила стоимость пикапа Poer для российского рынка. Он стал дешевле на 100 тыс. рублей за счет появления нового базового исполнения Comfort с механической коробкой передач. Производитель сообщил, что расход топлива у пикапа с шестиступенчатой механической коробкой стал чуть больше — 9,9 л на 100 км пути в смешанном цикле против 9,5 л у версии с «автоматом».