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Додик заявил о скором решении вопроса строительства газопровода в Республику Сербскую

Лидер сербов Боснии и Герцеговины Додик: вопрос строительства Россией газопровода будет решен в течение двух месяцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вопрос строительства Россией газопровода в Республику Сербскую (входит в Боснию и Герцеговину) будет решен в течение двух месяцев. Об этом в среду, 5 октября, действующий член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, победивший на выборах президента Республики Сербской.

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«Мы продолжаем работать над проектом газопровода, ожидаем, когда здесь сформируются новые структуры власти, чтобы поставить этот вопрос как максимально значимый приоритет нашей деятельности. Мы верим, что можем решить это в обозримой перспективе, за пару месяцев. Во всяком случае, я очень благодарен президенту России Владимиру Путину за то, что за последние 10 месяцев я виделся с ним три раза и каждый раз мы говорили об очень конкретных вопросах и очень конкретных проектах», — приводит ТАСС слова Додика.

Кроме того, он подчеркнул, что строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России станет приоритетом новых властей Республики Сербской.

«Наш основной внешнеполитический приоритет — это успешное сотрудничество с Сербией, Россией, нашим другом Венгрией, Китаем, а также другими, кто этого хочет. Конечно, мы не будем закрывать двери Западу, попытаемся и с ними разговаривать, но они должны научиться, что общение больше невозможно с позиции требования полного послушания и подчинения», — добавил Додик.

3 октября Додик сообщил о своей победе на выборах президента Республики Сербской. Лидер боснийских сербов выступил с обращением из штаба своей партии «Союз независимых социал-демократов». По словам политика, он опередил свою конкурентку, Елену Тривич, более чем на 28 тыс. голосов.

В этот же день политолог Платформы общественной дипломатии Сербии Екатерина Зотова объяснила «Известиям», почему Додик лидирует на выборах президента. По словам политолога, сербы являются «пророссийски настроенным народом исторически», и «лидер большинства должен быть пророссийским политиком».

В июне Додик в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) признал отсутствие альтернатив газу РФ. Кроме того, представитель БиГ договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сохранить цены на газ для Республики Сербской. Также стороны обсудили строительство газопровода «Балканский поток».

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