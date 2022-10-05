Додик заявил о скором решении вопроса строительства газопровода в Республику Сербскую

Вопрос строительства Россией газопровода в Республику Сербскую (входит в Боснию и Герцеговину) будет решен в течение двух месяцев. Об этом в среду, 5 октября, действующий член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, победивший на выборах президента Республики Сербской.

«Мы продолжаем работать над проектом газопровода, ожидаем, когда здесь сформируются новые структуры власти, чтобы поставить этот вопрос как максимально значимый приоритет нашей деятельности. Мы верим, что можем решить это в обозримой перспективе, за пару месяцев. Во всяком случае, я очень благодарен президенту России Владимиру Путину за то, что за последние 10 месяцев я виделся с ним три раза и каждый раз мы говорили об очень конкретных вопросах и очень конкретных проектах», — приводит ТАСС слова Додика.

Кроме того, он подчеркнул, что строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России станет приоритетом новых властей Республики Сербской.

«Наш основной внешнеполитический приоритет — это успешное сотрудничество с Сербией, Россией, нашим другом Венгрией, Китаем, а также другими, кто этого хочет. Конечно, мы не будем закрывать двери Западу, попытаемся и с ними разговаривать, но они должны научиться, что общение больше невозможно с позиции требования полного послушания и подчинения», — добавил Додик.

3 октября Додик сообщил о своей победе на выборах президента Республики Сербской. Лидер боснийских сербов выступил с обращением из штаба своей партии «Союз независимых социал-демократов». По словам политика, он опередил свою конкурентку, Елену Тривич, более чем на 28 тыс. голосов.

В этот же день политолог Платформы общественной дипломатии Сербии Екатерина Зотова объяснила «Известиям», почему Додик лидирует на выборах президента. По словам политолога, сербы являются «пророссийски настроенным народом исторически», и «лидер большинства должен быть пророссийским политиком».

В июне Додик в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) признал отсутствие альтернатив газу РФ. Кроме того, представитель БиГ договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сохранить цены на газ для Республики Сербской. Также стороны обсудили строительство газопровода «Балканский поток».