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РСПП оценил предложение Минфина о конкуренции для бизнеса за доступ к господдержке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Серьезной необходимости в срочном изменении порядка предоставления мер государственной поддержки не было, сообщили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) «Известиям», комментируя предложение Министерства финансов изменить правила доступа компаний к господдержке, организовав единую конкурентную модель распределения субсидий.

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«Острой необходимости в срочном изменении порядка предоставления мер поддержки не было, при этом практика показывает, что радикальная перестройка системы поддержки может приостановить доступ бизнеса к ней на достаточно длительное время», — отметили в пресс-службе РСПП.

Также в союзе уточнили, что оценить эффективность предлагаемых изменений можно будет только после принятия всех необходимых подзаконных актов, которые зафиксируют новые процедуры.

Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что правительство внесло в Госдуму поправки к Бюджетному кодексу, согласно которым, планируется реализовать единую конкурентную модель распределения субсидий. Предполагается, что средства смогут получить компании, которые предложат лучшие результаты такой господдержки. Уточняется, что нововведение будет распространено по всей вертикали власти: на федеральном уровне оно может начать действовать с 2023 года, на региональном — с 2024 года, на муниципальном уровне — с 2025-го. Для отбора тех, кто получит господдержку, планируется использовать конкурсы, запросы предложений. Порядок отбора не уточняется.

3 октября стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики, а также поручил создать штаб по поддержке устойчивой работы малого и среднего бизнеса. Создание штаба необходимо для разработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики, заявили в правительстве РФ.

14 июня сообщалось, что, согласно информации специалистов Национального агентства финансовых исследований, в России увеличилось число предпринимателей, которые ожидают улучшения состояния своего бизнеса.

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