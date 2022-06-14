Реклама
Прямой эфир

Предприниматели в РФ ожидают улучшение состояния бизнеса из-за господдержки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России растет количество предпринимателей, которые ожидают процветания своего бизнеса. Этот вывод сделали специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Эксперты рассказали о своем масштабном исследовании во вторник, 14 июня, в Москве. Они отметили, что оптимизм бизнесменов подкреплен, в частности, обещанной поддержкой от государства. Прежде всего это касается субсидий на заработную плату работникам, налоговых льгот и выгодных кредитных ставок.

Мерное время: ГД готовит варианты поддержки бизнеса и населения
Какие инициативы собираются продвигать депутаты

«Наши предприниматели вовремя смогли перестроить бизнес-процессы, правильно подойти к новым задачам, с которыми они столкнулись, и поэтому мы видим, что деловой климат постепенно вот уже к настоящему моменту в стране у нас улучшается», — отметила исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

По данным исследователей, всплеск пессимизма среди предпринимателей пришелся на март текущего года. Однако к маю ситуация улучшилась. Средний бизнес оказался более устойчивым в нынешних реалиях.

6 июня правительство дало поручение экономическому блоку проработать запуск промышленной ипотеки под 5%. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны до 9 июня доложить о результатах работы. Запуск проекта позволит предприятиям получать льготные кредиты на покупку недвижимости у промышленных предприятий.

7 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия выделит 500 млн рублей на рекламу отечественных брендов. В первую очередь это касается рекламы на телевидении.

Власти РФ начали принимать меры поддержки бизнеса и граждан на фоне новых антироссийских санкций, введенных странами Запада.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022