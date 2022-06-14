Предприниматели в РФ ожидают улучшение состояния бизнеса из-за господдержки

В России растет количество предпринимателей, которые ожидают процветания своего бизнеса. Этот вывод сделали специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Эксперты рассказали о своем масштабном исследовании во вторник, 14 июня, в Москве. Они отметили, что оптимизм бизнесменов подкреплен, в частности, обещанной поддержкой от государства. Прежде всего это касается субсидий на заработную плату работникам, налоговых льгот и выгодных кредитных ставок.

«Наши предприниматели вовремя смогли перестроить бизнес-процессы, правильно подойти к новым задачам, с которыми они столкнулись, и поэтому мы видим, что деловой климат постепенно вот уже к настоящему моменту в стране у нас улучшается», — отметила исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

По данным исследователей, всплеск пессимизма среди предпринимателей пришелся на март текущего года. Однако к маю ситуация улучшилась. Средний бизнес оказался более устойчивым в нынешних реалиях.

6 июня правительство дало поручение экономическому блоку проработать запуск промышленной ипотеки под 5%. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны до 9 июня доложить о результатах работы. Запуск проекта позволит предприятиям получать льготные кредиты на покупку недвижимости у промышленных предприятий.

7 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия выделит 500 млн рублей на рекламу отечественных брендов. В первую очередь это касается рекламы на телевидении.

Власти РФ начали принимать меры поддержки бизнеса и граждан на фоне новых антироссийских санкций, введенных странами Запада.