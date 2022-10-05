ВС РФ ракетными ударами уничтожили до 100 военных ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ракетными ударами уничтожили до 100 украинских военных 92-й бригады на купянском направлении в Харьковской области. Об этом в среду, 5 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что украинские военные были ликвидированы в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области. Также ВС РФ уничтожили 13 единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ВКС России нанесли массированные удары по подразделениям двух бригад ВСУ, всего на николаево-криворожском направлении за сутки было ликвидировано более 230 украинских военнослужащих, а также четыре танка, 18 боевых бронированных машин и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Также массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ нанесено на Краснолиманском направлении.

«Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники», —подчеркнул Конашенков.

Днем ранее ВКС РФ нанесли удары по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении ракетными ударами Воздушно-космических сил. В результате было уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников.

3 октября Конашенков рассказал, что российские войска ракетным ударом по дислокации 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка уничтожили более 260 боевиков и 14 единиц военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется