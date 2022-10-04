ВКС РФ уничтожили до 100 боевиков ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении ракетными ударами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников. Об этом сообщил 4 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что боевики были ликвидированы в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области. Также было уничтожено 16 единиц военной техники у украинских войск.

Кроме того, Конашенков рассказал, что и на Краснолиманском направлении было уничтожено более 120 боевиков.

«На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники», — сообщил генерал-лейтенант.

До 90 военнослужащих ВСУ, а также три танка и шесть бронированных машин было уничтожено и на Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ, добавил представитель Минобороны.

Накануне Конашенков рассказал, что российские войска ракетным ударом по дислокации 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка уничтожили более 260 боевиков и 14 единиц военной техники.

30 сентября в Минобороны также сообщили, что ВКС РФ уничтожили до 200 украинских военных в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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