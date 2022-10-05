Отопительный сезон стартовал на территории Биробиджана

В Биробиджане 5 октября стартовал отопительный сезон. В соответствии с постановлением мэра города Биробиджанская ТЭЦ начинает подачу тепла потребителям.

По данным ИА EAOMedia, запуск теплоснабжения будет осуществляться поэтапно, чтобы не допустить разбалансировки гидравлических режимов и перегруза теплотрасс. Первыми теплом будут обеспечены социальные учреждения, в том числе больницы, детские сады и школы. Затем отопление подадут в жилые здания и предприятия.

Жителей города призывают быть внимательными в период запуска отопления. Необходимо контролировать работу батарей и обращаться в управляющие организации при выявлении протечек.

«Появление тепла в домах также напрямую зависит от действий управляющих организаций. Инженерные системы домов, находящиеся в ведомстве УК, должны быть подготовлены к приёмке тепла. Обращаю внимание жителей проживающих на верхних этажах многоквартирного дома, которые своевременно должны спускать воздух с отопительной системы, для обеспечения заданного температурного режима в жилых помещениях», — сказал директор СП «Биробиджанская ТЭЦ» Сергей Солтус.

Днем ранее сообщалось, что массовое подключение многоквартирных домов к отоплению стартовало в Ульяновске.