В Ульяновске началось массовое подключение к отоплению многоквартирных домов

Во вторник, 4 октября, в Ульяновске приступили к массовому подключению многоквартирных домов к отоплению. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на и.о. начальника управления ЖКХ администрации города Александра Андреева.

Кроме того, по его словам, по состоянию на 17:00 3 октября отопление в городе получил 91% объектов соцкультбыта — отапливаются 569 объектов социальной сферы.

«Также по заявкам от собственников жилья отапливаются 184 жилых дома. На сегодняшний день произведен пуск тепла в 170 домов с центральным отоплением и 14 — с крышными котельными», — рассказал Андреев.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске с 3 октября начнут подавать тепло в объекты социально-культурной сферы, с 8 октября тепло получат административные и жилые здания.