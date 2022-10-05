Эксперты назвали полезные для укрепления иммунитета продукты

Для того чтобы укрепить иммунитет осенью нужны витамины, макроэлементы и биологически активные вещества, которые содержатся в сезонных продуктах. Об этом в среду, 5 октября, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

По словам экспертов, самым полезным продуктом является чеснок. Вещества, которые в нем содержатся, оказывают противовоспалительное действие. Также для иммунитета полезен лук, в котором много витамина С. Как отмечает 78.ru, врачи рекомендуют съедать как минимум половину сырой луковицы в день.

Среди овощей эксперты также выделили тыкву, в которой содержится в пять раз больше бета-каратина, чем в моркови. Кроме того, в тыкве есть железо, ее рекомендуют людям, страдающим анемией. Стоит употреблять и помидоры. Магний, содержащийся в них, укрепляет сердечную мышцу и сосуды, кальций — кости, а йод помогает синтезировать гормоны, регулирующие работу всего организма.

Один из самых полезных для иммунитета фруктов — лимон. Он содержит витамины C и D, которые укрепляют защитные силы организма. Специалисты советуют осенью и зимой употреблять 3—4 кружочка лимона каждый день.

В конце сентября врач-терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал о том, какие народные методы лечения ОРВИ имеют доказательную базу и действительно могут помочь. В их числе полноценный сон, обильное питье и отдых — они помогают бороться с интоксикацией и восстановить силы. Полезным также является куриный бульон, который содержит необходимые вещества для нормальной работы иммунитета.