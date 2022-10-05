Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине
Политика
Путин назначил врио глав новых регионов
Общество
У морского заповедника в Приморье задержали браконьеров
Мир
The Hill спрогнозировало проблемы у Байдена из-за сокращения добычи нефти
Мир
Захарова назвала госдолг США показателем исключительности
Мир
Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева на фоне энергокризиса
Мир
МИД РФ заявил о четком оформлении линии продвижения НАТО в АТР
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Мир
FT узнала о планах Саудовской Аравии и России объявить о сокращении добычи нефти
Мир
МИД Казахстана сообщил о рассмотрении кандидатуры нового посла Украины в стране
Политика
Путин подписал закон о принятии новых территорий в состав РФ

Кинолог предостерег от добавления в собачью еду специй

Кинолог Голубев рассказал, какие специи нельзя добавлять в собачью еду
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что не стоит добавлять в корм собак специи.

Зубная техника: на сколько оштрафуют за укус домашних животных
И почему депутаты хотят ужесточить нормы для хозяев питомцев

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 5 октября, специалист объяснил, что усиление специями вкуса еды не имеет значения для собак, но может вызвать серьезные проблемы с пищеварительной системой питомца.

Голубев отметил, что не все травы и специи, безопасные для человека, являются таковыми для собак. Некоторые могут вызывать рвоту, серьезные отравления, боли в желудке животного. Кинолог призвал очень внимательно следить за тем, что ест собака, и хранить корм подальше от полок со специями.

Специалист рассказал, что острый перец может вызвать у собаки раздражение кожи и глаз, слизистых желудка и кишечника, поскольку в нем содержится капсацин. Если животное часто ест приправленную перцем пищу, у нее могут начаться гастрит или язва желудка.

Также Голубев призвал не подсаливать собачью еду, потому что соль вызывает обезвоживание организма, что особенно опасно в жару. Избыток соли может негативно повлиять на почки и сердце питомца.

Опасность для собак также представляют лук и чеснок. У собаки может развиться анемия. Мускатный орех может вызвать дезориентацию, обезвоживание, высокое давление и судороги.

Если все-таки хочется разнообразить еду животного, лучше приправить ее укропом или петрушкой, а также можно добавить розмарин и базилик.

27 сентября Голубев назвал стресс одной из причин резкого изменения поведения собаки. По словам специалиста, причинами резкого изменения поведения собаки может быть что угодно, начиная от стресса, заканчивая наличием серьезных проблем со здоровьем. В этой связи стоит вовремя обратиться за помощью к ветеринару, пишет RT. После исключения варианта с заболеванием нужно проанализировать свой подход к воспитанию собаки.

Также в сентябре Владимир Голубев рассказал, как успокоить собаку. Он отметил, что успокоить собаку стоит еще до выхода на улицу. Важно выявить тот факт, который заставляет животное волноваться, а после этого постараться снизить ассоциативный ряд с прогулкой, отмечает телеканал «360».

В этом же месяце Голубев дал советы по воспитанию собаки для жизни в городе. Владельцам собак необходимо социализировать своего питомца с раннего возраста, чтобы он мог спокойно жить в ритме города. В частности, он посоветовал познакомить домашнего питомца с окружающим миром — шумом от проезжающих машин, прохожими, другими животными. Это необходимо, чтобы собака не пугалась новых мест и скопления людей. Также стоит потренировать выдержку — собака не должна лаять и лезть к людям — и обучить различным командам.

В январе президент российского Союза кинологических организаций Владимир Уражевский рассказал о правилах поведения в случае нападения собак. По его словам, при встрече с бродячей собакой нельзя провоцировать животное — размахивать сумкой, делать резкие движения, необходимо спокойно продолжать движение. Также кинолог призвал не бояться кричать и звать людей на помощь, пишет НСН.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022