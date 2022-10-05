Кинолог предостерег от добавления в собачью еду специй

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что не стоит добавлять в корм собак специи.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 5 октября, специалист объяснил, что усиление специями вкуса еды не имеет значения для собак, но может вызвать серьезные проблемы с пищеварительной системой питомца.

Голубев отметил, что не все травы и специи, безопасные для человека, являются таковыми для собак. Некоторые могут вызывать рвоту, серьезные отравления, боли в желудке животного. Кинолог призвал очень внимательно следить за тем, что ест собака, и хранить корм подальше от полок со специями.

Специалист рассказал, что острый перец может вызвать у собаки раздражение кожи и глаз, слизистых желудка и кишечника, поскольку в нем содержится капсацин. Если животное часто ест приправленную перцем пищу, у нее могут начаться гастрит или язва желудка.

Также Голубев призвал не подсаливать собачью еду, потому что соль вызывает обезвоживание организма, что особенно опасно в жару. Избыток соли может негативно повлиять на почки и сердце питомца.

Опасность для собак также представляют лук и чеснок. У собаки может развиться анемия. Мускатный орех может вызвать дезориентацию, обезвоживание, высокое давление и судороги.

Если все-таки хочется разнообразить еду животного, лучше приправить ее укропом или петрушкой, а также можно добавить розмарин и базилик.

27 сентября Голубев назвал стресс одной из причин резкого изменения поведения собаки. По словам специалиста, причинами резкого изменения поведения собаки может быть что угодно, начиная от стресса, заканчивая наличием серьезных проблем со здоровьем. В этой связи стоит вовремя обратиться за помощью к ветеринару, пишет RT. После исключения варианта с заболеванием нужно проанализировать свой подход к воспитанию собаки.

Также в сентябре Владимир Голубев рассказал, как успокоить собаку. Он отметил, что успокоить собаку стоит еще до выхода на улицу. Важно выявить тот факт, который заставляет животное волноваться, а после этого постараться снизить ассоциативный ряд с прогулкой, отмечает телеканал «360».

В этом же месяце Голубев дал советы по воспитанию собаки для жизни в городе. Владельцам собак необходимо социализировать своего питомца с раннего возраста, чтобы он мог спокойно жить в ритме города. В частности, он посоветовал познакомить домашнего питомца с окружающим миром — шумом от проезжающих машин, прохожими, другими животными. Это необходимо, чтобы собака не пугалась новых мест и скопления людей. Также стоит потренировать выдержку — собака не должна лаять и лезть к людям — и обучить различным командам.

В январе президент российского Союза кинологических организаций Владимир Уражевский рассказал о правилах поведения в случае нападения собак. По его словам, при встрече с бродячей собакой нельзя провоцировать животное — размахивать сумкой, делать резкие движения, необходимо спокойно продолжать движение. Также кинолог призвал не бояться кричать и звать людей на помощь, пишет НСН.