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У морского заповедника в Приморье задержали браконьеров

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Фото: Пресс-служба Дальневосточного морского заповедника
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Госинспекторы ФГБУ «Земля леопарда» совместно с сотрудниками пограничного УФСБ России по Приморскому краю задержали браконьеров у охранной зоны Дальневосточного морского заповедника. Об этом сообщила пресс-служба национального парка в среду, 5 октября.

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«Катер нарушителей был зафиксирован в ходе совместного рейда госинспекторов ФГБУ «Земля леопарда» и сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — сообщили в нацпарке.

Катер пытался скрыться, однако все равно был задержан. На его борту оказалось четыре человека, включая водолазов. У места обнаружения катера на дне нашли несколько пластиковых бочек, заполненных трепангом.

Отмечается, что браконьеры незаконно добыли 4216 особей живого трепанга, пишет RT. Он был изъят.

«Трепанг благополучно вернулся в море, тогда как браконьерам в полной мере предстоит ответить за незаконный промысел», — заявил заместитель директора ФГБУ Евгений Стома.

Добыча дальневосточного трепанга на территории российского Дальнего Востока запрещена. За особые целебные свойства его называют «морским женьшенем», он широко применяется в восточной медицине и кухне и пользуется большим спросом в Японии, Китае и Корее.

2 октября в национальном парке «Земля леопарда» под усиленную охрану взяли реки в связи с началом нереста лососевых. Госинспекторы охраняют рыбу от браконьеров. Охрана ведется совместно с пограничными службами и УМВД Хасанского района Приморья.

В августе браконьеры в заливе Онемен на Чукотке выловили около 7 т кеты. Ущерб водным ресурсам оценивается в 8 млн рублей. Незаконно добытую рыбу изъяли, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает сайт aif.ru.

В июне депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает физическим лицам вывозить с Камчатки больше 10 кг красной икры на человека за один рейс. Речь идет о продукте, который изготовлен непромышленным способом и перевозится в ручной клади или багаже, уточняет НСН. Законопроект должен помочь в борьбе с провозом незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

В апреле в Сахалинской области задержали злоумышленников, промышлявших незаконной ловлей краба на территории РФ. Установлено, что преступная группа добывала морских животных для дальнейшей продажи на внутреннем рынке. В отношении девяти граждан, причастных к нелегальной деятельности, возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра у браконьеров было изъято 342 особи крабов различных видов. Ущерб, нанесенный задержанными, оценили в 5 млн рублей, отмечает телеканал «Звезда».

В феврале неизвестные браконьеры смертельно ранили двух краснокнижных зубров около поселка Погребы в Брянской области. как отмечает телеканал «360», животные обитают в заповеднике «Брянский лес», но так как у них свободный выгул, они часто покидали территорию и уходили гулять за пределы охранной зоны.

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