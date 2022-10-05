Реклама
Прямой эфир
Мир
Историк из США обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»
Мир
Во время учений Южной Кореи и США на военной базе упала ракета
Общество
У морского заповедника в Приморье задержали браконьеров
Мир
The Hill спрогнозировало проблемы у Байдена из-за сокращения добычи нефти
Мир
Захарова назвала госдолг США показателем исключительности
Экономика
Аналитики посоветовали россиянам оставить часть активов в долларах
Мир
МИД РФ заявил о четком оформлении линии продвижения НАТО в АТР
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Мир
FT узнала о планах Саудовской Аравии и России объявить о сокращении добычи нефти
Мир
МИД Казахстана сообщил о рассмотрении кандидатуры нового посла Украины в стране
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4

МИД РФ заявил о четком оформлении линии продвижения НАТО в АТР

Ноздрев заявил, что линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется
0
Фото: Global Look Press/White House
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) уже четко оформляется. Об этом заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев в среду, 5 октября.

Тихо в океане: Новая Зеландия не планирует вступать в AUKUS
В каких сферах Веллингтон намерен развивать сотрудничество с блоком

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации «зоны ответственности» организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — ее потенциала в АТР уже четко оформляется», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, этот процесс идет с опорой на региональных «фокусных партнеров» — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которых рассматривают США и Великобритания в качестве связующих элементов.

«Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания «натофикации» Азии необратимого характера», — добавил Ноздрев.

По его словам, страны НАТО с единомышленниками ведут скоординированную обработку региональных игроков с использованием «различных схем».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 сентября заявил, что Южно-Китайское море может стать следующей «линией обороны» НАТО. Он напомнил о постоянном продвижении блока на восток с момента распада СССР. По словам министра, альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022