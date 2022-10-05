МИД РФ заявил о четком оформлении линии продвижения НАТО в АТР

Линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) уже четко оформляется. Об этом заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев в среду, 5 октября.

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации «зоны ответственности» организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — ее потенциала в АТР уже четко оформляется», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, этот процесс идет с опорой на региональных «фокусных партнеров» — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которых рассматривают США и Великобритания в качестве связующих элементов.

«Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания «натофикации» Азии необратимого характера», — добавил Ноздрев.

По его словам, страны НАТО с единомышленниками ведут скоординированную обработку региональных игроков с использованием «различных схем».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 сентября заявил, что Южно-Китайское море может стать следующей «линией обороны» НАТО. Он напомнил о постоянном продвижении блока на восток с момента распада СССР. По словам министра, альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».