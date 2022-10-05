Глава Минобороны Шойгу поручил довести военкоматам и комиссиям разъяснения по отсрочкам

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу ВС РФ в кратчайшие сроки довести до призывных комиссий и военкоматов разъяснения по отсрочкам в рамках частичной мобилизации. Об этом 4 октября сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«По итогам селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан», — говорится в сообщении.

По словам министра обороны, прежде всего это касается обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования.

Подобные разъяснения также касаются граждан, которые работают в организациях оборонно-промышленного комплекса, в области информационных технологий, в СМИ и других системообразующих предприятиях.

Кроме того, Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации.

3 октября стало известно, что отсрочку в рамках мобилизации тем, кто находится в запасе, могут предоставить в исключительных случаях на срок до одного года с возможностью продления.

29 сентября в Госдуме попросили правительство определить перечень всех специальностей для брони во время частичной мобилизации. Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев заявил, что главы регионов и военкомы, любой ценой выполняющие план частичной мобилизации, должны нести ответственность.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Как указал Путин в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».