В Санкт-Петербурге от растительности очистили 100 водоемов
В Санкт-Петербурге завершили сезон кошения растительности в водоемах. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
В ходе работ было очищено 100 водоемов, собрано более 360 куб. м растительности.
Кошение нужно для улучшения экологии, внешнего вида, повышения прочности водотоков и облегчения прохода маломерных судов.
Ранее, 1 октября, сообщалось, что Верхний и Нижний Бехтеревский пруд в Аршиновском парке в Москве реконструируют. Специалисты комплекса городского хозяйства очистят водоемы от иловых отложений и мусора, а также углубят дно.