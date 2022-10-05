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Аналитики посоветовали россиянам оставить часть активов в долларах

Экономист Остапкович: валютный рынок в настоящее время непредсказуемый
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Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH
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Вложения в валюту по-прежнему могут быть актуальными, несмотря на ограничения и возможные санкции, рассказал «Известиям» 5 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

При этом, рассматривая доллар и евро, эксперт рекомендует отдать предпочтение доллару. По его словам, экономику Евросоюза ожидает потрясение и ослабление этой зимой-весной, что,/// в свою очередь,/// скажется на евро. В то же время курс доллара во всем мире укрепляется, только в России создалась противоположная ситуация из-за санкций и геополитики.

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«Как только риски и санкции спадут, курс доллара вернется на прежний уровень. Добавим к этому и грядущую девальвацию рубля», — предположил он.

Говоря о проблеме хранения сбережений в долларах, он напомнил, что при расширении антироссийских санкций возможно отключение оставшихся банков РФ от SWIFT и введение ограничения на работу Национального расчетного депозитария, что может привести к остановке рыночных биржевых торгов долларом в России.

«Поэтому один из вариантов — открыть счет в другой стране. Пока в России остались банки, готовые перевести валюту в другую страну. <…> Ну а если вы не хотите переживать и волноваться, то,// возможно,/// имеет смысл просто продать валюту, которая у вас есть», — добавил Сагалаев.

В то же время директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин отметил, что, согласно макроэкономическому опросу Банка России, прогноз курса доллара на 2023–2025 году будет в коридоре 70–80 рублей. Показатель в 73 рубля за $1 доллар может быть пройден к началу 2023 года.///

«Переводя в проценты, мы получим рост, превышающий 24% всего за 1 один квартал — серьезный аргумент для того, чтобы оставить часть активов в долларах, особенно/// если ваш доход в рублях», — подчеркнул он.

По словам эксперта, если доллары появились на банковском счете до 9 марта этого года, их можно оставить в безналичной или наличной форме.

«В последнем случае/// продать их можно дороже. Снять можно не более $10 тыс., всё, что свыше доступно в рублях по курсу банка. Важно знать, что многие банки и брокеры ввели комиссию за хранение валюты, которую лучше избегать, так как доходность несоизмеримо ниже», — рассказал Аржанухин.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиям» так же выразил мнение, что в случае наличия долларов, их следует оставить.

По его мнению, нет смысла переводить доллары и евро в другую валюту.

«Сегодня и экономическая и геополитическая неопределенность. Мир находится в полной турбулентности. Как учил Адам Смит, в эти периоды ни в коем случае нельзя делать крупные, серьезные валютные шаги. Следите, чем всё закончится, не нужно лезть на валютный рынок, тем более он сегодня непредсказуемый», — заключил Остапкович.

Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посоветовал инвесторам диверсифицировать доллары и евро или идти на риски. Он отметил, что санкции Запада привели к падению спроса американской валюты в России. 1 октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов рассказал, что курс рубля по отношению к доллару на этот месяц прогнозируется с небольшим снижением, до уровня 60−70 рублей.

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