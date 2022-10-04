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Москвич придумал схему мошенничества под предлогом своей мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москвич обокрал трех человек через интернет-портал, выставляя там объявление о поиске сиделки для больной матери, в то время как он сам якобы попал под частичную мобилизацию. Об этом стало известно 4 октября.

По данным «Известий», первой пострадавшей стала Шакар Сапарова. Женщина искала работу и попала на объявление мошенника. Мужчина предлагал зарплату в 60 тыс. рублей, еще 25 тыс. он обещал переводить на нужды своей матери.

В результате женщина не только не получила работу, но и потеряла 10 тыс. рублей. Мошенник втерся к ней в доверие и обманным путем выманил деньги.

«Он попросил, чтобы я пошла в ближайший банкомат и сняла оттуда деньги. Якобы он мне перевел деньги для мамы за питание, лекарство и мелкие расходы. Я поверила и не проверила: смс пришла с его номера телефона, а не с 900» — рассказала пострадавшая «Известиям».

После перевода денег женщина связалась с матерью Дмитрия. Разговор, по ее словам, прошел душевно.

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Обнаружив, что те самые 25 тыс. рублей так и не пришли на счет, а 10 тыс. мошенник присвоил, женщина отправилась к правоохранителям.

Сапарова рассказала, что в настоящее время мошенник находится в розыске.

Известно о еще двух пострадавших, которых мужчина мог обокрасть по той же самой схеме. Преступления были совершены в сентябре и начале октября.

29 сентября сообщалось, что аферисты в Даркнете и Telegram-каналах начали предлагать оформить справку о ВИЧ-инфекции или COVID-19 для получения отсрочки от частичной мобилизации.

Также в Сети продают документы, якобы подтверждающие, что человек ухаживает за инвалидом и поэтому не может быть привлечен на военную службу. Авторы этих объявлений обещают, что все данные будут отображаться на «Госуслугах». Цена вопроса составляет 10–40 тыс. рублей. Подобные предложения — мошенничество, предупредили эксперты.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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