Брат Моисеева заявил о планах обратиться в суд из-за наследства

Маркс Толкач, брат умершего певца Бориса Моисеева, 4 октября рассказал, что собирается обратиться в суд с иском в отношении директора артиста Сергея Гороха.

«У меня есть лично такое мнение, что в смерти Бориса виноват, в первую очередь, Горох, потому что он уже захватил часть имущества – квартиру в Москве Бориса. Теперь и все его имущество пытается забрать. Он был заинтересован в скорейшей смерти Бориса. Я так думаю», — сказал он «Известиям».

Из прессы, как сообщил Толкач, он узнал, что Горох вывозил из квартиры имущество Моисеева: картины, бриллианты. Кроме того Толкач заявил, что хочет через суд узнать причины смерти брата.

«Родственников у Бориса нет кроме меня. Я его единственный брат родной <...> я сейчас нанимаю адвокатов. И мы будем открывать это дело. Я хочу знать, от чего и по какой причине умер брат <...> Его директор полностью изолировал от нас. Мы не могли полтора года ни позвонить Борису, ни узнать, как он, ни увидеть его»,— добавил он.

Весной 2022 года появилась информация о том, что Моисеев переписал квартиру в центре Москвы на Гороха, однако директор артиста уверял, что информация не соответствует действительности. По его словам, он заключил договор пожизненной ренты, который позволяет получить жилье после смерти собственника. Адвокат Андрей Алешкин тогда изучил документы и усомнился в честности Гороха.

Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. 3 октября источник «Известий» сообщил, что Следственный комитет России начал проверку обстоятельств его смерти.