Шереметьево откроет терминал D и метро под летным полем в 2023 году

Международный аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу терминала D и межтерминального перехода, соединяющего Южный и Северный терминальные комплексы аэропорта, в 2023 году в зависимости от производственной загрузки. Об этом сообщила «Известиям» 4 октября директор авиагавани по связям с общественностью Анна Захаренкова.

По ее словам, сегодня фактически производственных мощностей терминалов В и С аэропорта Шереметьево достаточно для осуществления качественного бесперебойного обслуживания клиентов авиакомпании «Победа».

«При возобновлении полетов авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево будут обеспечены требуемые современные мощности, технологии обслуживания и услуги квалифицированного персонала для соблюдения стандартов качества авиакомпании и эффективной производственной деятельности», — добавила Захаренкова.

Аэропорт Шереметьево 16 марта закрыл терминалы D и E, а в мае — межтерминальный переход, который соединял работающий северный (терминалы B и С) и закрытый южный (D, F, E) терминальные комплексы.

В пресс-службе тогда отмечали, что в период снижения производственной загрузки из-за вводимых ограничений в сфере международных авиационных перевозок был разработан комплекс антикризисных мер.