Россиянам рассказали о способах получать пассивный доход

Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала «Известиям» о том, как обеспечить пассивный доход и какие вложения для этого необходимы.

Как пояснила специалист, под пассивным доходом понимается получение прибыли без активного участия. Существует несколько источников, из которых можно получать пассивный доход.

«Например, инвестиции. Чтобы получить пассивный доход в этой сфере, нужно для начала изучить все доступные вам инструменты инвестирования. Из самых простых и консервативных — банковский депозит и облигации федерального займа или крупных корпоративных компаний, где вы имеете фиксированную доходность, которая не меняется в выбранном вами периоде. В этом случае вы получаете либо проценты по депозиту, либо купоны по облигациям», — сказала она.

Вторая группа инструментов — это долгосрочное инвестирование в акции. В этом случае доход основан на получении дивидендов, которые платят компании. При инвестициях в акции нет гарантированной доходности, но есть средняя — определить ее можно по годам согласно методике исчисления дивидендов. Определив среднюю доходность, можно точно рассчитать, какую сумму нужно инвестировать, чтобы прийти к определенному объему дивидендов, уточнила Волкова.

«Третий вариант — это инвестиции в недвижимость. Доходность в этом случае зависит от выбранной стратегии. Это может быть покупка квартиры и сдача ее в аренду на долгосрок или посуточно, покупка объекта и деление на части. Например, покупка большой студии, разграничение ее на несколько и сдача каждой по отдельности», — продолжила эксперт.

По ее словам, еще одним способом получения пассивного дохода является построение или покупка бизнеса, причем это можно сделать вообще без вложений, опираясь на знания, опыт и навыки. Специалист рекомендует на начальном этапе определиться с нишей, после чего рассчитать доходность, объем рынка и долгосрочность вложений. Если грамотно выстроить денежный поток, то даже небольшие вложения в размере 30–100 тыс. рублей могут привести к быстрому масштабированию, подчеркнула она.

«Из своего опыта добавлю, чаще всего, когда человек начинает с нуля, ему необходимо время для выстраивания процессов. Нужно подобрать команду, наладить работу своего предприятия. Это довольно активный период зарабатывания денег, который с течением времени может трансформироваться в пассивный источник дохода», — отметила Волкова.

Она также указала, что ошибочным мнением является мнение о невозможности начать пассивный доход без больших вложений. На самом деле начать можно абсолютно с любой суммы, постепенно наращивая свой денежный поток.

«В инвестициях две ключевые переменные — срок и сумма. Если деньги маленькие, всегда нужно закладывать больший период для получения прибыли, если сумма большая, то период будет гораздо меньше. Далее обязательно составьте четкий пошаговый план по вложениям. Решите, с какой периодичностью вы будете размещать в выбранные инструменты конкретную сумму: раз в месяц, полгода, год или чаще», — рассказала эксперт.

Четкий пошаговый алгоритм приведет к постепенному формированию финансового базиса для получения пассивного дохода, резюмировала Волкова.

В августе руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям» об опасной для инвестиций недвижимости. Так, по мнению эксперта, в случае покупки недвижимости с целью инвестиций и будущей перепродажи следует отказаться от квартир с большой площадью, поскольку обычно они медленнее растут в цене, чем более востребованные однокомнатные квартиры и студии, а сроки их продажи значительно больше. Кроме того, такие квартиры чаще при снижении спроса продаются с дисконтом.