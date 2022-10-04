Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ ударом артиллерии ВДВ
Минобороны России показало кадры попадания выпущенного десантниками артиллерийского снаряда в скопление украинской техники. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.
«Артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции ВСУ и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника», — говорится в комментарии к видео.
Как уточняется, в результате артиллерийского удара уничтожено большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа распознали передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских войск, после чего националистов удалось ликвидировать.
Расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов.
2 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о перестрелках артиллерии на рубежах Бахмута (Артемовска). Отмечалось, что после смещения линии фронта союзные войска перенесли несколько огневых позиций на уже освобожденные территории.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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