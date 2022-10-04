Реклама
Прямой эфир
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $1650 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля
Происшествия
Школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой в Ленинградской области
Общество
В ДНР прокуратура направила в суд дело в отношении 18 бойцов батальона «Айдар»
Мир
Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства
Политика
Конституционный комитет СФ поддержал законы о принятии новых территорий в состав России
Мир
Экс-сенатор США указал на возможные мотивы Вашингтона для подрыва «Северных потоков»
Общество
Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на «Госуслугах»
Общество
Пьяный дебошир пытался открыть люк самолета во время полета из Москвы в Хабаровск
Мир
Источник сообщил о продолжении контактов РФ и США по теме обмена заключенными
Мир
Илона Маска пригласили в Крым
Мир
В Узбекистане на химзаводе произошел взрыв
Сюжет:

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ ударом артиллерии ВДВ

0
Фото: Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России показало кадры попадания выпущенного десантниками артиллерийского снаряда в скопление украинской техники. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции ВСУ и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника», — говорится в комментарии к видео.

Вне боя: как живут бойцы на фронте в Донбассе
Спецпроект «Известий» о том, как организован быт участников спецоперации

Как уточняется, в результате артиллерийского удара уничтожено большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа распознали передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских войск, после чего националистов удалось ликвидировать.

Расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов.

2 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о перестрелках артиллерии на рубежах Бахмута (Артемовска). Отмечалось, что после смещения линии фронта союзные войска перенесли несколько огневых позиций на уже освобожденные территории.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022