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Японская Isuzu рассказала об изучении возможности продолжить бизнес в России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Японская автомобилестроительная компания Isuzu Motors продолжает изучать любые возможности для продолжения своей деятельности в России. Об этом 4 октября сообщило «РИА Новости».

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«В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности», — сообщили в компании.

На прошлой неделе токийская газета Yomiuri со ссылкой на источники в компании сообщила, что автоконцерн рассматривает возможность остановки производства грузовых автомобилей в России.

Одной из возможных причин прекращения производства является затруднительная доставка комплектующих из-за специальной военной операции на Украине.

Впервые сборку грузовиков Isuzu начали в России на Ульяновском автозаводе в 2006 году. Автоконцерн занимается производством пикапов, грузовиков и спецтехники. Уточняется, что в прошлом году было произведено около 3700 малых и больших грузовиков.

23 сентября компания Toyota сообщила, что намерена закрыть свое предприятие в Санкт-Петербурге, которое работало 15 лет. На площадке в Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощность завода была рассчитана на выпуск 100 тыс. автомобилей в год. При этом в компании подчеркнули, что она не уходит из России.

22 сентября Honda Motor сообщила, что намерена сократит производство автомобилей до 40% на двух японских заводах компании в начале октября 2022 года. В качестве основной причины названы проблемы с поставками автокомпонентов и нарушение логистики. Сокращение выпуска затронет различные автомобили компании, включая спортивный внедорожник Vezel, минивэн Stepwgn и компакт Civic.

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