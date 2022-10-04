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Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите

Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите

Минобороны РФ: Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками на орбите
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Фото: Министерство обороны РФ
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Космические войска России на орбите провели эксперименты с иностранными спутниками. Об этом сообщили Минобороны России 4 октября по случаю 65-летия Космических войск.

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«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в течение года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Отмечается, что космические войска Воздушно-космических сил России решают широкий спектр задач, основными из которых являются наблюдение за обстановкой в космическом пространстве и выявление угроз России в космосе и из космоса, обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении. А также осуществление запусков космических аппаратов, управления и поддержания в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного — военного и гражданского — назначения и средств их запуска.

В 1957 году 4 октября в СССР началась космическая эра — с космодрома Байконур успешно был запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Ранее, 3 октября, «Известия» рассказали об истории и традициях Дня космических войск. За историю своего существования космические войска пережили немало реформ и реорганизаций, а в 2001 году оформились в самостоятельное подразделение. В отдельном виде они просуществовали 10 лет, а затем вошли в состав Войск воздушно-космической обороны. На сегодняшний день космические войска — отдельный род войск в составе воздушно-космических сил.

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