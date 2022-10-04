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Северная Корея поприветствовала вхождение новых регионов в состав России
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Северная Корея поприветствовала вхождение новых регионов в состав России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Северная Корея поприветствовала вхождение новых регионов в состав России. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

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Как подчеркнул дипломат, страна с уважением относится к волеизлиянию жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

«Референдумы были проведены в соответствии с Уставом ООН, в котором закреплены принципы равноправия людей и их право на самоопределение, в соответствии с легитимными процедурами, которые позволили отразить волю жителей двух республик и двух областей», — цитирует Чо Чхоль Су Центральное телеграфное агентство Кореи.

Кроме того, в МИД Северной Кореи было подчеркнуто вмешательство США во внутренние дела независимых стран посредством резолюции о референдумах, представленной в Совете Безопасности организации.

Референдумы по вопросу воссоединения с РФ прошли на освобожденных территориях в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ДНР вхождение в состав России поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

28 сентября МИД России сообщил о полном соответствии референдумов нормам международного права. При этом наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

Позднее, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры.

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