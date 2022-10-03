Пользователи Twitter удивились исполнению «Калинки-Малинки» на Октоберфесте

Пользователей Twitter удивило исполнение русской народной песни «Калинка-Малинка» на немецком фестивале Октоберфест в Мюнхене.

Кадры, на которых оркестр исполняет эту композицию во время немецких народных гуляний, появились в Сети 3 октября. На видео можно заметить, что гости Октоберфеста танцуют и подпевают музыкантам.

На видео обратили внимание зарубежные журналисты и политики. Пользователи Twitter сочли поразительной радостную атмосферу на видео. Пользователи соцсети выразили мнение, что русофобия европейцев и «культурная отмена» России в реальности существует только в западных СМИ.

«Это всё происки Кремля! Это не может быть правдой!» — в шутку написал один из комментаторов.

Другой пользователь назвал видео невероятным зрелищем и заметил, что на Октоберфесте поют «совсем не те песни».

«Боюсь, это не понравится немецким элитам», — отметил один из комментаторов.

Многие пользователи предположили, что немецкие телеведущие «сошли бы с ума», увидев, как их соотечественники отплясывают под русскую народную песню.

«У них нет никаких проблем с Россией. Это политики решили за них», — заметили пользователи Twitter.

Немецкий фестиваль пива Октоберфест, который отменялся два года подряд из-за пандемии коронавируса, открылся в Мюнхене 17 сентября. Он продлился до 3 октября.

В июне в интервью «Известиям» министр культуры России Ольга Любимова заявила, что «отмена российской культуры», которая в настоящее время продвигается на Западе, невозможна.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан признал невозможность «отмены» русской культуры. Так, по его словам, переписать историю, не читать книги Льва Толстого, не исполнять произведения Петра Чайковского просто нельзя, полагает дипломат.