В городе Кондрово в Калужской области сгорел обувной магазин. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 2 октября, на улице Пушкина. В результате пожара никто не пострадал.

Причину пожара устанавливает инспектор ГПН. На месте работали 13 сотрудников МЧС.

Ранее в этот день четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Бурятии. ЧП произошло в поселке Северомуйск на втором этаже восьмиквартирного дома. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.