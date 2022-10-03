Экономисты рассказали о значении цифрового рубля для РФ

Цифровой рубль мог бы обеспечить тайну сделок с российскими контрагентами, рассказал «Известиям» 3 октября заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

Он объяснил, что главная задача России для ее партнеров по внешнеторговым операциям — обеспечить тайну сделок с российскими контрагентами. Как уточнил эксперт, речь идет о недоступности информации для казначейства США, чтобы не было повода введения вторичных санкций на зарубежных партнеров РФ.

«Расчеты через доллар все прозрачны, поэтому цифровой рубль мог бы стать реальной альтернативой. Если получится настроить инфраструктуру цифрового рубля таким образом, что тайна сделок будет безупречна, то в этом случае успех гарантирован. Но этот процесс не быстрый. Доверие нарабатывается годами», — сказал он.

При этом, комментируя высказывания ведущей аналитической программы на BFM TV Од Керзуле о том, что Россия планирует использовать цифровой рубль для снижения финансовой гегемонии США, Домащенко отметил, что это «слишком громко сказано».

«Доля РФ в мировой торговле не такова, чтобы можно было замахиваться на подобные определения в рамках глобального мира», — уточнил он.

В то же время руководитель департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при правительстве РФ Владимир Соловьев рассказал, что цифровой рубль потенциально поможет снизить зависимость российской финансовой системы от западных банков-корреспондентов, из-за проблем с которыми стало затруднительно осуществлять трансграничные переводы.

«Цифровой рубль также поможет ускорить обращение денежной массы и торговый оборот как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности с теми странами, которые согласятся проводить платежи в цифровых рублях», — заключил он.

29 сентября ведущая рубрики Crypto на телеканале BFM TV Од Керзуле выразила мнение, что цифровой рубль необходим РФ для транзакций с Китаем, который стал основным торговым партнером России. Кроме того, по ее мнению, введение такой валюты позволит обойти систему SWIFT, от которой отключены российские банки.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 16 сентября сообщила, что регулятор планирует начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами с апреля 2023 года.

До этого, 8 сентября, Набиуллина рассказала, что Центробанк будет активно продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля.

Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.