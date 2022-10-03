После обработки 90% протоколов на выборах президента Республики Сербской лидирует Додик

В Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины (БиГ), на президентских выборах после обработки 90,04% протоколов победу одерживает действующий член Президиума БиГ Милорад Додик. Об этом сообщила в понедельник, 3 октября, Центральная избирательная комиссия страны в Twitter.

«Кандидат партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик набрал 268 635 голосов, или 48,36%, а кандидат Елена Тривич от Партии демократического прогресса набрала 240 353 голоса, или 43,27%», — говорится в сообщении ЦИК.

Ранее в этот же день политолог Платформы общественной дипломатии Сербии Екатерина Зотова объяснила «Известиям», почему Додик лидирует на выборах президента. По словам политолога, сербы являются «пророссийски настроенным народом исторически», и «лидер большинства должен быть пророссийским политиком».

В ночь на понедельник Додик объявил о своей победе на выборах президента Республики Сербской. Лидер боснийских сербов выступил с обращением из штаба своей партии «Союз независимых социал-демократов». По словам политика, он опередил свою конкурентку, Елену Тривич, более чем на 28 тыс. голосов.

Избиратели Республики Сербской (РС), Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), а также округа Брчко, выбирали трех членов Президиума, президента и двух вице-президентов РС, 42 депутатов парламента БиГ, 83 депутатов парламента РС и 98 депутатов парламента ФБиГ.

Всего в выборах приняли участие 90 партий, 38 коалиций и 17 независимых кандидатов.

В БиГ зарегистрировано более 3,3 млн человек, обладающих правом голоса. Явка составила 50%. Наблюдателями на выборах были зарегистрированы свыше 60 тыс. человек.

Всеобщие выборы состоялись в девятый раз с момента провозглашения независимости Боснии и Герцеговины в 1992 году.