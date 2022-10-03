Песков не обратил внимания на санкции Канады против членов его семьи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обратил внимания на введение Канадой санкций в отношении членов его семьи.

«Уже произошел эффект привыкания, уже не обращаем [внимания]», — сказал он журналистам 3 октября, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил Песков, в том, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, сомнений нет, это будет длительный процесс.

«Но все больше приходит понимание, что себе в ногу можно стрелять до бесконечности. Эти санкции возвращаются бумерангом в глобальную инфляцию, голод. Это обоюдоострое оружие», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Канада расширила санкции против РФ 30 сентября «в связи с попыткой России включать в свой состав украинские территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей». В санкционный список было внесено еще 43 человека, в том числе жена Пескова Татьяна Навка, а также его дети Николай и Елизавета.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В Донецкой Народной Республике (ДНР) эту инициативу поддержали 99,23%, в Луганской (ЛНР) — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

До этого, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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