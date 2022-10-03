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Стартовал VI Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode

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Фото: Getty Images/ArtistGNDphotography
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3 октября на базе Московского физико-технического института (МФТИ) стартовал VI Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode. Участие во всех этапах фестиваля, в том числе в интенсивах и в чемпионатах, бесплатное и не имеет возрастных ограничений. В ходе RuCode 6.0 участники ознакомятся с последними разработками в области IT, а также смогут на практике применить полученные знания и имеющийся опыт для решения актуальных задач, предложенных партнерами фестиваля.

RuCode 6.0 пройдет в несколько этапов. На первом этапе участников ждут онлайн-курсы по направлениям: «Алгоритмическое программирование» и «Искусственный интеллект», в том числе создание вопросно-ответных систем, архитектуры для семантического анализа, а также модулей для ответов на поставленные вопросы.

Во втором этапе, который начнётся в конце октября, участникам предстоят отборочные испытания на интенсивы — интерактивные занятия с преподавателями, разработчиками ведущих IT-компаний и другими представителями IT — индустрии.

Завершится фестиваль чемпионатами по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Участникам будут предложены релевантные задачи от партнеров RuCode 6.0.

«RuCode — это уникальная площадка, где участники находят поддержку в самореализации своих талантов, бизнес апробирует идеи и подбирает кадры, университеты создают новые знания и развивают свои практики при активном участии федеральных и региональных государственных органов», — отметил один из организаторов, руководитель тренерского штаба сборной РФ по информатике, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Благодаря большому числу площадок, подготовленных организаторами, в том числе федеральной инновационной площадке МФТИ по программе «Система интенсивной подготовки IT-кадров для быстрого и эффективного устранения кадрового дефицита на рынке труда», участники фестиваля смогут как дистанционно, так и очно пройти курсы и прослушать лекции.

В рамках VI Всероссийского учебного фестиваля перед слушателями выступят практикующие специалисты, руководители экспертных групп и преподаватели МФТИ, ВШЭ, университета ИННОПОЛИС и других ведущих технических вузов.

С программой фестиваля и формой для регистрации участников можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Совместно с МФТИ организаторами фестиваля выступают 19 ведущих вузов России от Калининграда до Владивостока, общественные организации, IT-парки, кванториумы и индустриальные партнеры — компании Яндекс, «Сбер», ПАО Росатом и другие. Мероприятие проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Напомним, за время существования RuCode уже более 60 тысяч человек в возрасте от 9 лет до 71 года из 84 регионов России и 96 стран прошли обучение и приняли участие в различных этапах фестиваля.

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