В России незначительно подорожали автомобили с пробегом

Цена на подержанные легковые машины на российском рынке выросла в сентябре 2022 года почти на 12 тыс. рублей относительно результатов августа 2022 года. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в сентябре 2022 года составила 1 млн 254,5 тыс. рублей, констатировало 3 октября агентство «Автостат».

Эксперты отметили, что если сравнивать достигнутый показатель с тем, что был в январе 2022 года, то рост цен на «вторичке» составил 20%, или 206 тыс. рублей.

По отношению к результату годичной давности (сентябрь 2021 года) автомобили с пробегом стали дороже в полтора раза, на 417 тыс. рублей.

Агентство отметило, что в зависимости от модели и возраста, подержанные машины подорожали по-разному: трехлетняя Lada Granta за год прибавила в цене в среднем 37%, пятилетний кроссовер Volkswagen Tiguan — 48%, а семилетняя Toyota Camry подорожала на 28%.

29 сентября «Автостат Инфо» сообщило, что в России неуклонно растут продажи китайских кроссоверов с пробегом. В августе 2022 года в РФ было продано 10323 спортивно-утилитарных автомобиля, относящихся к классу кроссоверов и внедорожников (SUV). Это на 102% выше результата продаж в 2021 году, когда было реализовано 5100 машин. Возглавил рейтинг китайских кроссоверов с пробегом Chery Tiggo 7 Pro. Второе место занял Geely Coolray. Третий результат показал Chery Tiggo.