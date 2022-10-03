Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Херсоне прогремело около шести взрывов
Политика
В Совфеде поддержали ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав РФ
Мир
МИД России заявил об отсутствии планов вводить визы для украинцев
Мир
Песков не обратил внимания на санкции Канады против членов его семьи
Общество
Депутаты предложили сделать бесплатной сотовую связь для мобилизованных
Общество
Считавшийся пропавшим певец Легостаев найден живым в Сочи
Политика
Комитет ГД одобрил проект закона о принятии новых территорий в состав РФ
Экономика
Обороты ТЦ в регионах могут упасть на 35-45%
Наука
Нобелевская премия по медицине присуждена за исследование вымерших гоминидов
Мир
Премьер-министр Бельгии выразил сомнения в прогрессе Европы
Политика
В Кремле заявили об обсуждении Путиным текущих вопросов с главами новых регионов

В России незначительно подорожали автомобили с пробегом

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена на подержанные легковые машины на российском рынке выросла в сентябре 2022 года почти на 12 тыс. рублей относительно результатов августа 2022 года. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в сентябре 2022 года составила 1 млн 254,5 тыс. рублей, констатировало 3 октября агентство «Автостат».

Без протокола и свидетелей: вступают в силу изменения в ОСАГО
Как поменяются правила автогражданки в октябре

Эксперты отметили, что если сравнивать достигнутый показатель с тем, что был в январе 2022 года, то рост цен на «вторичке» составил 20%, или 206 тыс. рублей.

По отношению к результату годичной давности (сентябрь 2021 года) автомобили с пробегом стали дороже в полтора раза, на 417 тыс. рублей.

Агентство отметило, что в зависимости от модели и возраста, подержанные машины подорожали по-разному: трехлетняя Lada Granta за год прибавила в цене в среднем 37%, пятилетний кроссовер Volkswagen Tiguan — 48%, а семилетняя Toyota Camry подорожала на 28%.

29 сентября «Автостат Инфо» сообщило, что в России неуклонно растут продажи китайских кроссоверов с пробегом. В августе 2022 года в РФ было продано 10323 спортивно-утилитарных автомобиля, относящихся к классу кроссоверов и внедорожников (SUV). Это на 102% выше результата продаж в 2021 году, когда было реализовано 5100 машин. Возглавил рейтинг китайских кроссоверов с пробегом Chery Tiggo 7 Pro. Второе место занял Geely Coolray. Третий результат показал Chery Tiggo.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022