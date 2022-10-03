Власти обсудят границы Херсонской и Запорожской областей с местными жителями

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России в границах 2014 года, в то время как по вопросу о границах Херсонской и Запорожской областей власти продолжат обсуждение с жителями этих регионов. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Частично уже прояснение наступило. Я скажу менее юридическим языком. ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал он журналистам, отметившим, что в проектах документов, внесенных в Госдуму, данный вопрос не прояснен.

В каком именно формате будут советоваться с жителями, Песков не уточнил.

«Сейчас не могу ответить на вопрос. Любая конфигурация будет зависеть от воли людей, которые проживают на этих территориях», — отметил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что проводить новые референдумы или опросы пока не планируется.

Отвечая на вопрос, будут ли определены границы Херсонской и Запорожской областей к моменту, когда президент РФ Владимир Путин подпишет закон по территориям, Песков предположил, что формулировка останется такой же.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

До этого, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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