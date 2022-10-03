Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Херсоне прогремело около шести взрывов
Политика
В Совфеде поддержали ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав РФ
Мир
МИД России заявил об отсутствии планов вводить визы для украинцев
Мир
Песков не обратил внимания на санкции Канады против членов его семьи
Общество
Депутаты предложили сделать бесплатной сотовую связь для мобилизованных
Общество
Считавшийся пропавшим певец Легостаев найден живым в Сочи
Политика
Комитет ГД одобрил проект закона о принятии новых территорий в состав РФ
Экономика
Обороты ТЦ в регионах могут упасть на 35-45%
Наука
Нобелевская премия по медицине присуждена за исследование вымерших гоминидов
Мир
Премьер-министр Бельгии выразил сомнения в прогрессе Европы
Политика
В Кремле заявили об обсуждении Путиным текущих вопросов с главами новых регионов
Сюжет:

Власти обсудят границы Херсонской и Запорожской областей с местными жителями

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России в границах 2014 года, в то время как по вопросу о границах Херсонской и Запорожской областей власти продолжат обсуждение с жителями этих регионов. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выбор сделан! Вместе навсегда!»
Как прошел концерт в честь вхождения в состав РФ новых территорий

«Частично уже прояснение наступило. Я скажу менее юридическим языком. ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал он журналистам, отметившим, что в проектах документов, внесенных в Госдуму, данный вопрос не прояснен.

В каком именно формате будут советоваться с жителями, Песков не уточнил.

«Сейчас не могу ответить на вопрос. Любая конфигурация будет зависеть от воли людей, которые проживают на этих территориях», — отметил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что проводить новые референдумы или опросы пока не планируется.

Отвечая на вопрос, будут ли определены границы Херсонской и Запорожской областей к моменту, когда президент РФ Владимир Путин подпишет закон по территориям, Песков предположил, что формулировка останется такой же.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

До этого, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022