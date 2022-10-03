Востоковед оценил риск нанесения Японией ударов по России

Руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов 3 октября прокомментировал «Известиям» слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Токио допускает нанесение ответных ударов в рамках укрепления обороноспособности.

«Россию в списке угроз Японии можно поставить на третье место. На первом месте стоит Северная Корея — она, как считают в Токио, наиболее враждебно настроена по отношению к Японии, без конца пускает ракеты, падающие рядом с Японией, и может достать своими ракетами всю территорию Японии. При этом в Японии прекрасно понимают, что даже серьезной угрозой стране служит китайская военная и экономическая мощь, тем более на фоне спорных островов Сенкаку (или Дяоюйдао)», — сказал он.

Также Кистанов отметил, что «до небывалых масштабов раздувается кризисная ситуация вокруг Тайваня, куда японцы в случае крупной заварухи оказались бы неизбежно втянуты». В связи с этим Токио нуждается в оружии, «которое могло бы доставать зарубежные военные базы, откуда могут нанести удары по самой Японии».

«А если Япония обзаведется такими ракетами — крылатыми, с большой дальностью на подводных лодках — конечно же, в зону таких действий попадает и наш Дальний Восток. И, учитывая, что Япония является союзником США и на фоне отношений ниже плинтуса как с Вашингтоном, так и с Токио, мы должны быть обеспокоены этим моментом», — заключил эксперт.

Ранее в этот день Кисида также сообщил, что Токио намерен решительно продолжать санкционную политику в отношении Москвы и поддерживать Киев. По его словам, ситуация на Украине вошла в новую фазу из-за присоединения новых территорий к РФ и объявления частичной мобилизации в России.

При этом Кисида подчеркнул, что несмотря на это, его правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ для того, чтобы решить с ней в будущем территориальный вопрос и подписать мирный договор.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

5 сентября российское правительство приняло решение прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

На следующий день Япония выразила протест в связи с выходом России из соглашения об облегченном посещении Курил. Как заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, японская сторона считает это неправомерным.