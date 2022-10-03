В Финляндии оценили последствия после ограничения въезда для россиян
Опрошенные «Известиями» эксперты по-разному оценивают последствия закрытия границ Финляндии.
Так, старший экономист Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола ожидает, что «экономический эффект от решения будет ограниченным для финской экономики как в целом, так и на региональном уровне».
«Хотя объявление о частичной мобилизации в России на прошлой неделе вызвало пик числа прибывающих из России, особенно в Восточную Финляндию, в целом количество приезжих из России в предыдущие годы уже упало до очень низкого уровня, в основном из-за пандемии», — пояснила эксперт «Известиям».
По данным статистического управления Финляндии, доля российских туристов, остававшихся в объектах размещения (гостиницах, отелях, апартаментах), в 2021 году составляла всего 0,1–0,3 %, уточнила экономист.
Советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии (третьей в парламенте) Генри Ванханен отметил, что «сокращение туристических потоков и торговли с Россией отразится на экономической активности в приграничных регионах».
«Тем не менее опросы показывают, что большинство финнов готовы к дальнейшему ужесточению экономических санкций против России, несмотря на рост стоимости жизни и экономические потери», — заявил политик «Известиям».
Подобного разрыва хозяйственно-экономических связей между Финляндией и Россией не было уже 80 лет — в последний раз спад был в 1939–1946 годах, но затем Хельсинки и Москва наладили сотрудничество, пояснил «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
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«Пусть с той стороны переждет»